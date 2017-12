BENEVENTO, LUCIONI: "SPERO CHE SI RIMETTANO A POSTO LE COSE"

24 dicembre 2017

E’ tornato in campo, dopo un periodo di stop forzato, il capitano del Benevento, Fabio Lucioni ma non è bastato il suo rientro, a rivitalizzare i compagni con il risultato che ha favorito il Geona. “La squadra ha combattuto su ogni pallone così come doveva essere – spiega il giallorosso ad ottopagine.it – è una sconfitta che deve farci riflettere”. Infine sul suo ritorno in campo: “Il mio avvocato ha fatto un grande gol, spero che a gennaio si rimettano a posto le cose”.