BENEVENTO IN RITIRO A LECCE FINO A VENERDÌ

12 gennaio 2018

Il Benevento è partito questa mattina alla volta del Salento per il ritiro in vista della ripresa dal campionato, in programma la settimana prossima. I sanniti affronteranno il Bologno in trasferta. Proprio per preparare al meglio la gara contro la squadra di Donadoni, De Zerbi e soci sono andati in Puglia, a Lecce, dove resteranno fino a venerdì prossimo.