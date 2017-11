BENEVENTO, ECCO I FONDI PER IL VIGORITO

14 novembre 2017

Il Benevento ha un milione e centomila euro a disposizione per rimettere a posto lo stadio. Lo ha detto ieri sera Mario Pasquariello, assessore ai lavori pubblici del comune sannita, nel corso di Ottogol. La cifra fa parte dei fondi concessi per le Universiadi 2019: «Realizzeremo la strada pedonale che consentirà un deflusso di Distinti e Curva con l'uscita posta nei pressi degli svincoli della tangenziale - ha riferito l'assessore-. Rifaremo la tribuna stampa e inseriremo i sediolini dove attualmente non ci sono. Faremo di tutto per finire tutto entro l'estate».