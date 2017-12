BENEVENTO, DE ZERBI: "VOGLIAMO ESSERE RISPETTATI"

23 dicembre 2017

Ancora una sconfitta per il Benevento, questa volta contro il Genoa. Il tecnico De Zerbi analizza la sfida: “Partita di sofferenza. Nonostante questo c’era la possibilità di essere pericolosi, risultato che fa male. Rigore? L’arbitro ha fatto una buona gara ma se c’è il VAR si vanta con tutti ma non con il Benevento. Ci deve essere anche per noi, così come rispettiamo, vogliamo essere rispettati. Forse al Benevento manca l’esperienza, tanti vedono l’obiettivo distante”.