BENEVENTO, DE ZERBI: "SVOLTA? HO VISTO L'ORGOGLIO"

8 gennaio 2018

Roberto De Zerbi è intervenuto in radio per parlare del momento positivo del suo Benevento, che è tornato in corsa per la salvezza dopo le due vittorie consecutive contro Chievo e Sampdoria. Il tecnico: “Cosa è cambiato? C'è stata una reazione d'orgoglio e una continuità di risultati. Ma le prestazioni c'erano anche prima, meritavamo già da qualche domenica di vincere. Adesso stiamo facendo bene ma dobbiamo stare attenti, 8 punti dalla zona salvezza sono ancora troppi. Prendiamo il Crotone come riferimento”.