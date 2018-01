BENEVENTO, DE ZERBI: "MERCATO? CONFIDO CHE ARRIVI QUALCUNO"

28 gennaio 2018

Il Benevento di De Zerbi rimedia la sconfitta a Torino, questo il commento del tecnico giallorosso a fine gara: “Il Toro è più forte di noi undici contro undici, rimanendo in dieci si va in difficoltà. Mi brucia questa sconfitta come quella col Bologna. Oggi, fino al 35’ avevamo giocatori che spingevano, abbiamo creato delle occasioni che poi non abbiamo concretizzato. Mercato? Confido che arrivi qualcuno in difesa”.