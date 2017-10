BENEVENTO: DE ZERBI "MAI PIU' IN CAMPO GIA' SCONFITTI"

29 ottobre 2017

"Abbiamo fatto 30 minuti nel secondo tempo fatti bene, creando qualche occasione e giocando d'orgoglio. Nel primo tempo invece, al di là della forza della Lazio, siamo entrati in campo con troppi giocatori già sconfitti. E questo non va bene, sarà una delle ultime volte che accade perché non la lascio passare". Così l'allenatore del Benevento Roberto De Zerbi dopo la sconfitta contro la Lazio. "Quando mi ha chiamato il presidente Vigorito sapevo di dover affrontare subito Lazio e Juve. Oggi la Serie A dice che una piccola difficilmente fa punti contro una grande, ma non bisogna partire battuti - ha proseguito - Il Benevento a pieno regime, recuperando tutti gli assenti e con giocatori come Ciciretti e D'Alessandro in condizioni ottimale, può lottare con Crotone, Spal, Verona e qualche altra squadra risucchiata in zona salvezza".