BENEVENTO, DE ZERBI: "GAP IMMENSO, MA CHE DIGNITA'!"

5 novembre 2017

Roberto De Zerbi, allenatore del Benevento, è più che soddisfatot della prestazione dei suoi nonostante la sconfitta subita in rimonta contro la Juve: "Venir qua a giocare è proibitivo, c'è troppa differenza di qualità, fisicità, personalità, tutto, ma la dignità è un'altra cosa, e ci tenevo ad uscire dal campo con una partita dignitosa. Quando rientreranno i nostri infortunati allora potremo giocarcela. Io sto apprezzando tantissimo il lavoro di Davide Nicola col Crotone, noi dobbiamo solo imparare, per noi è un modello, ci deve venire il sangue che ha il Crotone. Oggi il gap è grosso ma manca ancora tantissimo. Sono venuto tre partite fa, ho firmato otto mesi di contratto e non sarei venuto se non pensassi che al completo e con la giusta cattiveria, possiamo giocarcela".