BENEVENTO, DE ZERBI: "CREDIAMO ALLA SALVEZZA? PENSIAMO ALLA PROSSIMA"

30 dicembre 2017

Prima importante vittoria per il Benevento che arriva contro il Chievo grazie al gol di Coda: “Risultato che ci dà la spinta. Con quanto avvenuto oggi spero che i ragazzi abbiamo preso qualche consapevolezza in più in merito alle loro potenzialità. Già in altre situazioni meritavamo la vittoria ma ora subito testa alla prossima gara. Non so quante possibilità di salvezza abbiamo, adesso guardiamo al girone di ritorno”.