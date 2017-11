BENEVENTO, DE ZERBI: "COSTA OK, ANTEI NO"

17 novembre 2017

Servono punti, possibilmente tre tutti insieme per cancellare lo zero da incubo in classifica. Il tecnico Roberto De Zerbi oggi ha presentato la partita che vedrà i suoi impegnati domenica alle 15 contro il Sassuolo: “Importante è l'aspetto mentale, riguardo ai recuperi Costa è a buon punto mentre Antei accusa ancora l'infiammazione al tendine. Affronteremo il Sassuolo senza paura, ci vuole coraggio e voglia. Iemmello non ancora al top, ha un problema al ginocchio. Appena possibile rientrerà nel gruppo. Spero che la squadra faccia punti per riportare il pubblico dalla sua parte”.