BENEVENTO, DE ZERBI: "CONTRO IL CHIEVO PER I PRIMI TRE PUNTI"

29 dicembre 2017

Ultima opportunità del 2017 per il Benevento di Roberto De Zerbi di conquistare la prima vittoria in campionato domani contro il Chievo: "Quando come nel nostro caso vengono a mancare i risultati c'è bisogno di un atteggiamento positivo durante gli allenamenti, moralmente diventa dura trovare il giusto entusiasmo soprattutto se pensiamo all'ultima partita contro il Genoa, quando avremmo meritato di vincere e invece abbiamo addirittura perso. Il mercato? La società ha le idee chiare. Stiamo cercando insieme di trovare e ingaggiare giocatori che possano essere utili alla nostra causa. È arrivato Billong che si sta allenando con molta intensità, parliamo di un giocatore sveglio e intelligente e il suo impatto è stato positivo. Stesso discorso da fare per Guillerme che si è integrando bene con il gruppo”. Poi sull'avversario: “Il Chievo è una squadra molto fisica abituata alla categoria, se giochiamo come contro il Genoa e gli episodi non ci girano tutti contro potremo finalmente conquistare la prima vittoria”. Ultima analisi su De Ceglie che ha criticato il Benevento: “Preferivo che quelle cose me le dicesse in faccia, dispiace perché ha colpito la società. L'ho trovato davvero di cattivo gusto”.