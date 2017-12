BENEVENTO, DE ZERBI: "CICIRETTI GIOCA SOLO SE CONCENTRATO"

21 dicembre 2017

Roberto De Zerbi assicura tifosi e addetti ai lavori: il Benevento non molla. “Andiamo a Genova con la voglia di vincere”. Il tecnico è felice soprattutto per il rientro, per ora provvisorio, di capitan Fabio Lucioni che in attesa della sentenza potrà giocare le prossime tre gare: “È la notizia più positiva da quando alleno il Benevento. Non deve sentire il peso della responsabilità. Lui sa benissimo l'importanza che ha all'interno della squadra e siamo tutti contenti”. In chiave mercato, tiene banco anche il caso Ciciretti: “Era nell'aria che potesse andar via, anche se nessuno ha confermato nulla. Se lo vedrò concentrato giocherà altrimenti gli preferirò chi sta mentalmente meglio. Per questo ho fatto già presente alla società di prendere un giocatore con le sue qualità”.