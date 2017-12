BENEVENTO, D'ALESSANDRO PRENOTA UNA MAGLIA DA TITOLARE

28 dicembre 2017

Allenamento sotto la pioggia per il Benevento in vista della sfida in programma sabato contro il Chievo. Esercitazioni tecnico-tattiche per la squadra agli ordini di De Zerbi prima della partitella di fine giornata. È oramai recuperato D'Alessandro, che prenota una maglia da titolare nel tridente. Ancora da valutare Letizia, difficilmente in campo nella partita contro i clivensi, mentre sono certi dell'assenza Iemmello e Lazaar che hanno ancora una settimana di differenziato da affrontare prima del recupero.