BENEVENTO: COSTA E IEMMELLO DA RECUPERARE

13 novembre 2017

Gli allenamenti del Benevento riprenderanno domani pomeriggio al centro sportivo di Paduli. Inizierà così una nuova settimana di lavoro che porterà all’impegno casalingo di domenica, alle ore 15 contro il Sassuolo al Vigorito. Per preparare al meglio la gara contro i neroverdi e per garantire la massima concentrazione della squadra, le sedute si svolgeranno tutte a porte chiuse. Il tecnico Roberto De Zerbi spera di recuperare Costa e Iemmello, in modo di avere per la gara contro i neroverdi tutta la rosa a sua completa disposizione per una partita che si spera possa portare i primi punti in classifica.