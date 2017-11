BENEVENTO, COSTA E ANTEI RECUPERATI

16 novembre 2017

Allenamento mattutino per il Benevento di per curare la parte muscolare e la tattica in vista della gara di domenica. Nel pomeriggio partitella in vista della sfida contro il Sassuolo, sembrano recuperati sia Costa che Antei che saranno i centrali. Ancora assente Iemmello. Ed allora via con il 4-3-3 con Ciciretti e D'Alessandro sulle fasce e uno tra Armenteros e Coda al centro dell'attacco. Scalpita Parigini autore di un'ottima prova con l'Italia Under 21, a caccia ora del primo gol in Serie A. Puscas ritornerà solo in serata e difficilmente sarà a disposizione.