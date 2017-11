BENEVENTO, CONTRO IL SASSUOLO LARGO AL TRIDENTE

17 novembre 2017

Il Benevento va a caccia dei primi punti in campionato. Domenica, nella sfida interna contro il Sassuolo, il tecnico De Zerbi potrebbe cambiare ancora approfittando dell’infermeria che va svuotandosi: al centro della difesa tornerà la coppia Costa-Antei, ma le novità più importanti potrebbero riguardare l’attacco con Iemmello che sembra destinato a non recuperare e D’Alessandro pronto al rientro dal primo minuto. Al centro dell’attacco scalpitano Coda e Armenteros, per completare il tridente assieme a Ciciretti schierato sull’out destro.