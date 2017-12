BENEVENTO, CODA: "ERO UN LEONE IN GABBIA"

30 dicembre 2017

“Non meritavamo di perdere sempre”. Questo il commento di Massimo Coda, autore della rete che ha permesso al suo Benevento di ottenere la vittoria contro il Chievo, la prima di questo campionato: “Ci siamo aggrappati al risultato e sono contento per il gol che è arrivato. Spero che la gente possa capire – spiega ad ottopatine.it – che ho tanto da dare qui. Ero un leone in gabbia e non vedevo l’ora di uscire. Finalmente De Zerbi mi ha dato un’occasione”.