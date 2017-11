BENATIA: "UN MONDIALE SENZA ITALIA NON SEMBRA TALE"

17 novembre 2017

"Un Mondiale senza l'Italia non sembra tale...". Anche Medhi Benatia e' sorpreso per l'esclusione della Nazionale da Russia 2018. Ai microfoni di Mediaset il difensore marocchino ha espresso il suo rammarico: "Mi e' dispiaciuto molto per Buffon e per gli altri azzurri, specie per coloro che smetteranno. Gigi e' un campione, ha vinto tantissimo, e' il nostro capitano e sia lui che gli altri sanno come ripartire, perche' ci sono altri obiettivi importanti quest'anno e dobbiamo cercare di vincere tutto quanto possibile per far loro dimenticare la delusione". Il Marocco invece partecipera' al Mondiale e il difensore sara' uno dei protagonisti: "È stato il momento piu' bello della mia carriera. Ho vinto sia con il Bayern che con la Juve, ma riuscire da capitano a centrare la qualificazione dopo tanto tempo e fare felice il mio paese e' stato davvero bello. Anche quando sono tornato a Torino tutti mi hanno fatto i complimenti, dimostrando ancora una volta che siamo parte di una famiglia", ha concluso Benatia.