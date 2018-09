BENASSI: "OBIETTIVO FIORENTINA E' L'EUROPA"

04/09/2018

"Con la Fiorentina contiamo di migliorare l'ottavo posto, almeno il settimo che vale l'Europa. Pensiamo a far bene partita dopo partita". Lo ha detto il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale, Marco Benassi, oggi a Coverciano, sede del ritiro degli azzurri in vista delle prime due partite della Nations League, in programma il 7 settembre a Bologna contro la Polonia e il 10 settembre a Lisbona contro il Portogallo. "La nostra forza principale - ha aggiunto Benassi - e' il gruppo. La tragedia che ci ha colpiti ci ha uniti in maniera incredibile e tutti sanno di dover dare qualcosa in piu', perche' andiamo in campo per Davide". Il giocatore viola, arrivato a tre gol in due giornate di campionato, ha poi spiegato il segreto per cui la Fiorentina manda in rete cosi' tanti centrocampisti. "Segnano tanto i centrocampisti - ha affermato - perche' in molti momenti diventiamo piu' trequartisti e siamo piu' portati ad arrivare al tiro. Il merito e' di Pioli". Infine, Benassi, riferendosi alla convocazione in azzurro anche di Chiesa e Biraghi, ha sottolineato che "e' un motivo d'orgoglio essere tre viola in azzurro".