BENALI: "VOLEVO VENIRE AL CROTONE A TUTTI I COSTI"

18 gennaio 2018

"Ringrazio tutti, il Crotone per avermi dato la possibilità di giocare di nuovo in serie A, il Pescara per avermi lasciato andare via". Sono le prime parole di Ahmad Benali nella prima conferenza stampa da giocatore dei rossoblù. Il centrocampista inglese naturalizzato libico arriva in prestito. "Sono contentissimo di essere un giocatore del Crotone, volevo a tutti i costi questa maglia e ora non vedo l'ora di scendere in campo", ha spiegato. A presentare Benali, il dg Raffaele Vrenna: "Siamo lieti di presentare Benali, un giocatore importante per la categoria, molto duttile e con un ottimo dribbling. Tutti noi abbiamo avuto modo di ammirare le sue doti già con la maglia del Pescara".