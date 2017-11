BEHRAMI-SVIZZERA, NO RICORSO UDINESE A FIFA

16 novembre 2017

L'Udinese, tramite un comunicato ufficiale, rende noto che ieri "ha avuto occasione di confrontarsi l'Associazione Svizzera di Football sul tema della convocazione del giocatore Valon Behrami". "Il confronto, pacato e costruttivo, ha portato - si legge - a una riconciliazione tra le parti, che si basa su due importanti assunti: l'Asf ha confermato il disguido temporale della convocazione del giocatore, rispetto ai tempi dettati dalla normativa vigente della Fifa; Udinese Calcio ha preso atto del senso di responsabilità dell'Asf per non aver fatto giocare Behrami a causa del suo infortunio muscolare, e dell'opportunità sfruttata di averlo avuto in gruppo - a fianco dei compagni di squadra - per dare loro il suo sostegno morale nelle due decisive gare contro l'Irlanda del Nord, valide per la qualificazione alla fase finale del Campionato del Mondo che avra' luogo nel 2018 in Russia".