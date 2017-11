BAYERN: RUMMENIGGE "CON ANCELOTTI SIAMO RIMASTI AMICI"

3 novembre 2017

A circa un mese dall'esonero di Carlo Ancelotti dalla panchina del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge è tornato a parlare del rapporto con il tecnico di Reggiolo, licenziato dopo la pesante sconfitta subita in Champions League in casa del Psg (3-0). "Quando abbiamo parlato dopo il match di Parigi non è stato piacevole - ha ammesso l'ad dei bavaresi - Alla fine (Carlo, dr) si è alzato e ha detto 'ok, non sei più il mio capo ma resti un mio amico'. Siamo rimasti in contatto e ci sentiamo ogni tanto".