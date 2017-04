Batigol nel ritiro dell'Albiceleste: "Che delusione!"

6 aprile 2017

Stanno facendo discutere in Argentina le parole rilasciate da Gabriel Omar Batistuta nei confronti dell'Albiceleste. "Sono andato a salutare la Nazionale nello spogliatoio e metà squadra mi ha ignorato - ha dichiarato 'Batigol' in un'intervista rilasciata a Tyc Sports - L'ho presa come una questione generazionale, io con questi ragazzi non ho niente a che fare".



L'ex attaccante della Fiorentina è il secondo miglior marcatore di sempre dell'Argentina dietro Lionel Messi. "Questa nazionale non è molto legata alla gente pur avendo giocato tre finali, che non è poco a livello sportivo - ha concluso Batistuta - Ai nostri tempi eravamo più umili e la gente lo percepiva".