BARZAGLI: "VITTORIA IMPORTANTE"

23 dicembre 2017

Ai microfoni di 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, Andrea Barzagli ha commentato il successo contro la Roma: "e' una vittoria importante contro una squadra che credo lotterà per il campionato fino alla fine. Abbiamo fatto 70 minuti buoni e negli ultimi 20 abbiamo sofferto un po’, ma abbiamo retto, anche con un pizzico di fortuna - ha spiegato il difensore della Juve -. Nel primo tempo siamo stati molto aggressivi, abbiamo creato e potevamo anche andare sul 2-0. Nella ripresa siamo un po' calati, ma complessivamente la prestazione è stata più che positiva. La trans agonistica di Allegri in panchina? Dal campo non ce ne accorgiamo, ma chi sta in panchina si diverte un po' a guardarlo. Buffon rischia il posto con questo Szczesny? Gigi è sempre il nostro punto di riferimento, ma sapevamo che anche Wojciech è un numero uno: ci trasmette sicurezza".