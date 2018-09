BARZAGLI: "RITIRARMI? DEVO VALUTARE..."

04/09/2018

Dal "Memorial Scirea", dove ha ritirato il premio "Carriera Esemplare", Andrea Barzagli ha parlato del suo futuro. "E' la mia ultima stagione da calciatore? - ha spiegato - Non lo so". "Ho affrontato questa stagione come le altre, con molta voglia di mettermi a disposizione - ha aggiunto -. Vediamo poi nel corso dell'anno, devo valutare di anno in anno come sto a livello fisico e mentale".