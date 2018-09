BARTON SU NEYMAR: "È IL KIM KARDASHIAN DEL CALCIO"

22/09/2018

Joey Barton stuzzica per l'ennesima volta Neymar. L'ex centrocampista del Qpr ha parlato del brasiliano in un'intervista a L'Equipe: "Mio figlio di 6 anni, quando dice che vuole essere il migliore del mondo, parla di Ronaldo, Messi e Salah, non di Neymar. A casa il suo nome non viene pronunciato. Penso che sia il Kim Kardashian del calcio". Poi ha commentato il nuovo sponsor tecnico della squadra di O Ney: "Quando vedi il PSG con una maglia Jorda... Hey, davvero? È basket e tu sei una squadra di calcio. È tutto strano o sono io?".