BARI, STRISCIONE IN RICORDO DI SANDRI

12 novembre 2017

"Il tuo sorriso li perseguiterà, ciao Gabbo": questo il testo dello striscione esposto dai tifosi del Bari in curva Nord nel corso del primo tempo della gara con il Pescara al San Nicola. Il telo e' stato srotolato per commemorare il decennale della morte di Gabriele Sandri, dj e tifoso della Lazio ucciso sull'A1 mentre si recava a Milano per seguire la squadra biancazzurra l'11 novembre 2007. Il ricordo di Sandri ha unito nell'applauso le tifoserie di Bari e Pescara, segnate da una rovente rivalità.