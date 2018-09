BARI, L'EX PRESIDENTE GIANCASPRO AGLI ARRESTI DOMICILIARI

26/09/2018

Sarebbe riuscito, attraverso complesse operazioni, a vendere a una sua società partecipazioni societarie del valore di oltre dieci milioni ad un prezzo molto più basso. Questa l'ipotesi accusatoria che ha portato i finanzieri di Bari a eseguire un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Antonio Cosmo Giancaspro, ex presidente del Bari e amministratore della Finpower srl, fallita il 15 gennaio scorso. La società operava nel settore della progettazione e della realizzazione di impianti eolici. Giancaspro, riporta l'agenzia Lapresse, è accusato dalla Procura barese di bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale per oltre 10,7 milioni di euro in concorso con il rappresentante legale e il liquidatore della società fallita.