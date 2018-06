BARI, C'E' ANCHE CISSE' PER IL CITTADELLA

2 giugno 2018

Il Bari ha convocato 25 giocatori per la gara di play off in programma domani contro il Cittadella. Della comitiva biancorossa in Veneto fa parte anche l'attaccante Cissé, recuperato con allenamenti specifici questa settimana. Brienza e compagni saranno sostenuti nello stadio dei veneti da più di mille tifosi che gremiranno il settore ospiti.