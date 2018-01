BARCELLONA: VALVERDE "PARTENZA NEYMAR MOMENTO DIFFICILE"

1 gennaio 2018

"Non nego che la partenza di Neymar sia stata un momento difficile": a 5 mesi dal trasferimento record al Psg, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde, in un'intervista ai quotidiani spagnoli parla dell'uscita del fuoriclasse brasiliano. "Abbiamo fatto il precampionato atipico e quando eravamo negli stati Uniti è stata ipotizzata la sua partenza. È stato un momento complicato per diversi motivi. E' stata un'operazione che ha colpito molto l'ambiente e oltre a questo c'è stata anche la partita negativa contro il real Madrid (la Supercoppa di Spagna, ndr). Insomma, tutto sembrava negativo, mentre a Madrid erano molto più fiduciosi, da noi si stava profilando un sentimento pessimista, ma a poco a poco abbiamo invertito la rotta".