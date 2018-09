BARCELLONA, SERGI ROBERTO IN DUBBIO PER IL TOTTENHAM

29/09/2018

Brutta gara per il Barcellona che contro l'Athletic Bilbao non è andato oltre l'1-1. Intorno al 50' inoltre si è infortunato Sergi Roberto, che ha accusato un problema muscolare ed è stato sostituito da Busquets. Il centrocampista ora è fortemente in dubbio per la gara di Champions League contro il Tottenham in programma mercoledì, in dubbio anche Umtiti.