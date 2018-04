BARCELLONA: RAKITIC SOTTO I FERRI

11 aprile 2018

Il centrocampista del Barcelona Ivan Rakitic, reduce dalla sconfitta-eliminazione nei quarti di Champions contro la Roma (3-0), ha riportato una frattura alla mano sinistra. Lo ha comunicato il club blaugrana spiegando che il giocatore sara' sottoposto in giornata ad intervento chirurgico. Il nazionale croato ha riportato la frattura di un metatarso dell'indice e secondo i media spagnoli l'obiettivo e' quello di recuperare in tempo per la finale di Coppa dei Re contro il Siviglia in programma il 21 aprile.