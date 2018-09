BARCELLONA, RAKITIC: "OBIETTIVO CHAMPIONS, IMPARIAMO DAGLI ERRORI"

14/09/2018

Intervistato da "Mundo Deportivo" Ivan Rakitic, centrocampista croato, ha fissato gli obiettivi stagionali del Barcellona: "Il nostro obiettivo, come ha già detto anche Messi, è la Champions e dobbiamo imparare dai nostri errori del passato. Esempio può essere il match contro la Roma, ma non solo. Abbiamo rispetto per il gruppo che ci è capitato quest'anno, ricordiamo che è una competizione dove giocano i migliori e siamo pronti a sfidarli. Vogliamo chiudere il girone in testa alla classifica".