BARCELLONA, MASCHERANO KO: SALTA LA JUVE

15 novembre 2017

Brutta notizia per il Barcellona, buona per la Juventus che nella sfida in programma mercoledì prossimo contro i blaugrana a Torino, non avrà di fronte l'argentino Javier Mascherano nella quinta giornata di Champions League. Il club catalano, infatti, attraverso una nota ha annunciato che il giocatore, nell'amichevole di ieri tra Argentina e Nigeria persa dai sudamericani 4-2, ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, come evinto dagli accertamenti ai quali il difensore è stato sottoposto nella giornata di oggi. Per Mascherano almeno un mese di stop.