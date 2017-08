Balotelli fermato in autostrada. "Ma non andavo a 200 km/h"

8 agosto 2017

Nuova bravata per Balotelli , inseguito e fermato dalla polizia stradale di Vicenza per aver sfrecciato in autostrada alla guida di una Ferrari a circa 200 km/h. Una circostanza smentita del giocatore in un video su Instagram: "Sono stato sì fermato, ma per un normale controllo. Non andavo a 200 km/h, sarebbe stata un'infrazione del codice penale. Come al solito sono girate informazioni false, sarà la gelosia per l'auto che guido".

L'episodio, che è costato all'attaccante del Nizza una multa e la decurtazione di 5 punti della patente, risale a sabato pomeriggio scorso e Super Mario - come riferito dal Giornale di Vicenza - è apparso tranquillo e si è subito scusato. Balotelli stava viaggiando a forte velocità in autostrada a bordo di una Ferrari, mentre un amico era alla guida di una Lamborghini. Impossibile passare inosservati per gli agenti della polizia stradale di Vicenza, che lo hanno inseguito e poi fermato all'altezza di Limenella. L'attaccante del Nizza, riferisce il Giornale di Vicenza, si era subito scusato: "Non pensavo di andare così forte, che cosa volete, è un attimo raggiungere i 200 all'ora con questa macchina". Una ricorstruzione smentita da una serie di video pubblicati su Instagram da Balotelli. A Balo e all'amico, come spiegato loro dagli stessi agenti, è andata molto bene perché, sebbene viaggiassero a circa 200 km/h, la loro patente non poteva essere ritirata visto che la velocità delle automobili non era stata rilevata con l'autovelox.



BALOTELLI: "IN FRANCIA SI STA MEGLIO"

"200 km/h non è assolutamente vero. La segnalazione sarà arrivata da persone che probabilmente sono gelose per la macchina. Comunque il controllo è stato normale, sono andato via tranquillamente. I giornali italiani fanno sempre schifo, non valutano mai se un'informazione è vera o falsa. Peccato, l'Italia non cambia mai. Si sta molto meglio in Francia".