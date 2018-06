Balotelli contro Salvini: "Io italiano solo a 18 anni, la legge deve cambiare". La replica: "Non è priorità"

5 giugno 2018

"Quando ero più piccolo - ha continuato Balotelli - la vedevo in maniera diversa, era molto difficile. C'erano cose che ancora non capivo e che ora so. Piano piano si può cambiare, ma non è facile". Nato in Italia da genitore ghanesi, Mario Balotelli è stato poi adottato da una famiglia nel bresciano, ma non ha potuto ottenere la cittadinanza italiana fino al compimento della maggiore età. Su questo aspetto l'attaccante della Nazionale è andato contro il nuovo Ministro degli Interni, Salvini: "E' stato brutto potersi dire cittadino italiano solo a 18 anni, è stato davvero difficile non essere riconosciuto come italiano. Sono nato e cresciuto in Italia e non sono mai stato in Africa purtroppo, non sono un politico ma credo che la legge debba essere cambiata. Lancio un appello per questo".



In scadenza di contratto con il Nizza, Balotelli è senza squadra: "Il mio futuro lo sa Salvini - ha scherzato l'attaccante -. Non so dove andrò a giocare, se in Italia o all'estero. Torino è una bella città. Marsiglia? Non so come la prenderebbero i tifosi del Nizza".