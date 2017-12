Balotelli: "Inter, sono pronto a tornare"

21 dicembre 2017

A 27 anni Mario Balotelli sembra essere maturato. In Francia ha trovato la sua dimensione ed è in rampa di lancio verso una nuova grande avventura: "Sto bene a Nizza, ma l'obiettivo è quello di tornare in un grande club. Per vincere ancora qualcosa di importante". Potrebbe anche tornare in Italia: "Ho parlato con Ausilio e gli ho fatto sapere che tornerei volentieri. Ma era così per ridere. Al Milan per carità. Non vorrei avere troppe responsabilità, già l'ultima volta si erano create aspettative su di me. Ma sapete per quali colori batte il mio cuore. Il Napoli? De Laurentiis non ha mai voluto approfondire il discorso", ha detto a La Gazzetta dello Sport.



Nel suo passato c'è anche il Manchester City: "È la squadra dove mi sono trovato meglio senza dubbio. Lì ho vissuto la mia stagione più bella. E poi è un ambiente davvero unico. Lì tornerei anche gratis".



Sul Milan di cui è tifoso: "Mi spiace che le cose non stiano andando bene. Del resto a Nizza la gestione è cinese, ma si conoscono bene i proprietari. Invece al Milan tutto è misterioso. Anche il no che ho subito. Ho sentito Ignazio Abate e mi era venuta voglia di andare a trovare i vecchi compagni a Milanello. Loro erano contenti ma Fassone ha fatto sapere che non era il caso di turbare l’atmosfera del ritiro".



Chiusura sulla Nazionale esclusa dai Mondiali: "Mi fa ancora rabbia ricordare quell’Italia-Svezia. Non puoi uscire quando hai in squadra Belotti, Immobile e Insigne. Per non parlare dei veterani. Gli svedesi avevano al massimo due giocatori al livello dei nostri. Nuovo corso? Non voglio nascondermi. Il mio sogno è quello di tornare a vestire quella maglia: mio padre era il mio primo tifoso e glielo devo. E poi, non so spiegarmi il perché, ma quando gioco con la maglia dell’Italia sento sempre delle sensazioni particolari e do sempre di più".