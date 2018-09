BALLARDINI DIFENDE ROSSI: "NON PUO' AVER FATTO USO DI SOSTANZE PROIBITE"

25/09/2018

Caso doping per Giuseppe Rossi. Secondo quanto emerso questa mattina l'ex Genoa, oggi svincolato, avrebbe fatto uso di una sostanza proibita e nello scorso maggio è stato trovato positivo all'antidoping. Davide Ballardini, intervenuto in conferenza stampa, ha difeso Pepito: "Sono certo di poche cose nella vita, ho poche certezze, ma una che ho è che Rossi non può assolutamente aver fatto uso di sostanze proibite,, dopo tutto il resto non mi interessa: sono certo che Giuseppe Rossi sia fuori da ogni ragionevole dubbio”.