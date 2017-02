Baggio, compleanno ad Amatrice: "Da casa non si può capire questa tragedia"

18 febbraio 2017

Un giorno speciale per Roberto Baggio , che spegne 50 candeline. E il 'Divin codino' ha deciso di trascorrerlo nelle zone di Amatrice e Norcia con le persone colpite dal terremoto del Centro Italia dal 24 agosto 2016. "E' una grande emozione essere qui, da casa non si può capire questa tragedia - ha detto Baggio - Sono voluto venire di persona con la mia famiglia perché si rendessero conto di quello che tanta gente sta passando".

Baggio ha incontrato il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, ha visitato la sede di Radio Amatrice e ha pranzato nella tensostruttura della Protezione civile con le persone sfollate e i volontari. Poi pomeriggio dedicato soprattutto ai bambini e ai ragazzi. "Con Pirozzi - ha aggiunto - resteremo in contatto e cercheremo di fare qualcosa di concreto". In serata l'arrivo a Norcia, dove è stata organizzata una cerimonia per festeggiare il Pallone d'oro, con tanto di torta e candeline. Domenica il 'Divin codino' dovrebbe essere di nuovo a Norcia, per una visita al centro storico della città e per dare il calcio d'inizio di una partita amichevole tra giovani calciatori del posto.