BABACAR SALUTA FIRENZE: ERA LA MIA FAMIGLIA

1 febbraio 2018

“Il momento che non vorresti mai arrivasse, perché la vita di noi calciatori, che per tanti versi è bellissima, ha un aspetto veramente difficile da affrontare e mi scontro con questa dura realtà. La realtà di lasciare un luogo nel quale ho costruito la mia casa e mai come questa volta Firenze non era solo la mia città e la mia casa, era la mia famiglia”. E’ il messaggio postato su Instagram da Babacar, passato al Sassuolo.