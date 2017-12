BABACAR: "LA PANCHINA MI PESA, MA..."

22 dicembre 2017

Babacar, decisivo con il gol partita di Cagliari, commenta il successo della sua Fiorentina: "Era importante conquistare questi 3 punti. Abbiamo lavorato per vincere, siamo venuti qui con la giusta mentalità e dobbiamo continuare così. Se mi pesa entrare sempre a partita in corso? Certamente mi pesa un po’. Ma devo continuare a lavorare con grande concentrazione. Io e Simeone insieme dall’inizio è un’opzione possibile? Magari, ma decide il mister. Io mi alleno per farmi trovare pronto per giocare”.