Azeglio, i ricordi dei suoi azzurri e di tutto il calcio italiano

31 gennaio 2018

LAZIO

"La Lazio si unisce al cordoglio di tutto il calcio per la scomparsa di Azeglio Vicini, l'indimenticabile ct azzurro delle notti magiche", il commento su Twitter della società biancoceleste.

NAPOLI

Così il club partenopeo: "Uno splendido ricordo resterà per sempre vivo nella nostra memoria: tutto il Napoli, commosso, esprime cordoglio per la morte di Azeglio Vicini". ù

VERONA

Tweet anche da parte dei veronesi: "L'Hellas Verona si unisce al cordoglio del mondo del calcio per la scomparsa dell'ex ct degli Azzurri Azeglio Vicini".

FIORENTINA

La Fiorentina posta una foto di Vicini ai tempi della guida della Nazionale, scrivendo: "Addio al ct delle notti magiche, Azeglio Vicini".

MANCINI

"Grazie per tutto quello che ci hai dato Mister Vicini, sei stato un protagonista del calcio italiano hai fatto sognare gli italiani! Un abbraccio ai familiari in questo momento di dolore!". E' il tweet con cui Roberto Mancini, allenatore dello Zenit San Pietroburgo

GIANNINI

"Sono molto amareggiato e addolorato dalla morte di Vicini, persona affettuosa e mite. Un vero gentiluomo. E' una notizia che non avrei mai voluto ricevere". Così Giuseppe Giannini, regista della Nazionale guidata dal ct Azeglio Vicini ai Mondiali del 1990, parlando all'Ansa. "Anche per gli altri miei colleghi è stata una persona fondamentale, molto umana, sempre pronta ad aiutarti, disponibile e in grado di trasmetterti grande passione - aggiunge -. Quella Nazionale aveva spirito. Riuscì a trasformare un gruppo di talenti in gruppo. Non mi ha mai chiamato per nome, né per cognome: mi chiamava semplicemente 'Principe' e questo per me era un attestato di stima".

SCHILLACI

"Mi sono svegliato e ho appreso questa notizia. Per me è un giorno tristissimo, perché è morta una persona che mi ha regalato popolarità e notorietà. L'80 per cento del mio successo lo devo a lui. Vicini è stato importantissimo per me. Mi ha dato la Nazionale e mi ha fatto diventare Totò Schillaci. Io l'ho ripagato con i gol". Così Totò Schillaci, bomber di 'Italia '90', ricorda parlando all'Ansa il ct che lo lanciò al mondiale. "Ricordo - aggiunge - che, contro l'Austria, nella prima partita dei Mondiali, mi portò in panchina e, siccome non riuscivamo a sbloccare il risultato, mi chiamò e mi disse: 'Entra e fai gol, Toto''. Io non capii più nulla, tanto ero emozionato, ma il gol dell'1-0 arrivò. Per Vicini il gruppo era tutto e infatti portò in Nazionale il gruppo dell'Under 21, io ero l'ultimo arrivato. Rischiò facendomi giocare e oggi non so chi sarebbe disposto a farlo. Con Vicini è andata via una parte di me, ho avuto la fortuna di conoscerlo. Era una persona seria, come lo era il suo vice Brighenti, amava I siciliani ed era un grande esperto di vino".