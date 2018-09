Atto dovuto: la Lega di A ha detto sì alla fascia per Astori

12/09/2018

La Lega di Serie A ha detto sì alla proposta di concedere alla Fiorentina una deroga al regolamento sulla fascia da capitano standard, per continuare a ricordare lo scomparso Davide Astori. Un atto dovuto da parte dei 20 club di Serie A, e che vale -ovviamente- solo per il club dei Della Valle. Per le altre 19 squadre, resta in vigore l'obbligo della fascia da capitano creata appositamente dalla Lega.

MICCHICHE': "SCELTA DOVEROSA. E AI CAPITANI DICO..."

"Credo sia giusto che ci sia uniformità, però è altrettanto doveroso fare un'eccezione per un caso purtroppo straordinario come è stata la morte di Davide Astori". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Gaetano Micciché in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega a proposito della deroga concessa alla Fiorentina in merito alla standardizzazione della fascia da capitano. "Mi auguro sia un caso irripetibile ma trovavo doveroso fare un'eccezione", ha ribadito Micciché chiarendo che il provvedimento durerà "per questo campionato, poi verificheremo in futuro. Le proteste dei capitani per questa regola? Abbiamo bisogno come mondo dello sport di darci delle regole, se un'assemblea o un consiglio decide una regola non può esistere che un capitano, che rappresenta una città e una squadra, non la accetti. Giusta o sbagliata che sia, troverei triste se i capitani non la accettassero".