ATLETICO MADRID, SAUL: "WANDA? MEGLIO IL CALDERON"

28/09/2018

Tutti pazzi per il Wanda Metropolitano di Madrid, stadio che ospiterà la prossima finale di Champions League. Casa dell'Atletico Madrid dal settembre 2017 al posto del Vicente Calderon, lo stadio dei Colchoneros non lascia però tutti soddisfatti. A dire la sua sulla struttura è stato Saul Niguez: "Mi dispiace se qualcuno si dovesse offendere, ma il Wanda non ci dà quello che ci dava il Calderon. Non trasmette lo stesso messaggio a noi e ai nostri avversari. Quello che ci dava è sicuramente unico. Basta ricordare quando abbiamo eliminato il Real Madrid in Champions", le parole di Saul a Cadena SER. "Non penso sarà possibile rivivere queste emozioni. Il suono dei tifosi al Wanda arriva in maniera diversa, il messaggio è diverso. E' uno stadio grande e aperto, ma anche gli avversari mi dicono che non è come giocare al Calderon.