ATLETICO M., FONDO ISRAELIANO SOCIO AL 15%

16 novembre 2017

La Quantum Pacific Group, un conglomerato industriale guidato dal miliardario israeliano Idan Ofer, sta per acquisire una quota del 15% dell'Atletico di Madrid per 50 milioni di euro. Il club colchoneros ha fatto sapere che i soldi saranno investiti attraverso una nuova emissione azionaria finalizzata allo sviluppo della societa'. "L'ingresso di Quantum Pacific Group nel capitale sociale consentira' al club di rafforzarsi in modo significativo", ha spiegato il club che nel 2015 ha visto l'ingresso nel capitale del gruppo cinese Wanda con il 20%. Oltre all'ingresso di Quantum Pacific, i colchoneros hanno anche definito il prolungamento della partnership con la piattaforma commerciale online Plus500.