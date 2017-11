ATALANTA, TUTTI I NAZIONALI A DISPOSIZIONE PER L'INTER

15 novembre 2017

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, in vista della sfida contro l'Inter (in programma a San Siro domenica alle 20,45) ha diretto oggi una seduta a porte chiuse al centro Bortolotti di Zingonia. All'allenamento hanno preso parte anche Cornelius, Mancini, Gomez, Haas, Orsolini e Vido, rientrati oggi dagli impegni con le nazionali. Il programma di lavoro prevedeva esercizi in palestra, lavoro con la palla sul campo principale e partitella finale. Bastoni e Spinazzola hanno proseguito con i rispettivi programmi di recupero. Domani, sempre a Zingonia, allenamento a porte chuse.