ATALANTA, TOLOI: "TIFOSI SPETTACOLARI"

24 dicembre 2017

Momento positivo per l’Atalanta che ha battuto il Milan a San Siro. Rafael Toloi commenta così l’ottimo periodo: “E’ una grande soddisfazione, abbiamo giocato contro un avversario forte. La squadra ha giocato bene, creato opportunità e saputo soffrire. Ora c’è il Natale poi pensiamo subito alla prossima partita di campionato. I nostri tifosi sono spettacolari, sempre al nostro fianco e questo è molto importante, sono il 12esimo uomo in campo. Giocare tre competizioni dimostra quanto il gruppo sia forte, bisogna continuare così e giocarle tutte per vincere”.