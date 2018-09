ATALANTA, TOLOI A PARTE

10/09/2018

Atalanta al lavoro per preparare la sfida con la Spal, posticipo della quarta giornata di campionato in programma lunedi' sera. Il gruppo, privo di 13 nazionali, ha dovuto fare a meno anche di Toloi, alle prese con un fastidio al retto femorale, che si e' allenato a parte, mentre Ilicic sta ricominciando gradualmente ad allenarsi con i compagni. Domani e' in programma una seduta mattutina, mentre mercoledi' la squadra godra' di un giorno di riposo.