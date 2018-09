ATALANTA, TIFOSI A ZINGONIA PER INCITARE LA SQUADRA

01/09/2018

Una visita a sorpresa da parte dei tifosi piu' calorosi per sostenere l'Atalanta alla vigilia della terza giornata di campionato contro il Cagliari, in programma domenica sera allo stadio di Bergamo. E' successo nel pomeriggio, intorno alle 15, in concomitanza con la rifinitura prepartita, quando circa 400 persone si sono assiepate sulla tribuna del campo principale del Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, intonando cori a favore della squadra e dell'allenatore Gian Piero Gasperini. Non ci sarebbe stato alcunche' di organizzato dalla Curva Nord, ma soltanto un passaparola e un minimo tam tam a mezzo social network. Dalla societa', che non ha autorizzato riprese ne' ha voluto commentare l'accaduto, si fa sapere che si e' trattato di un'iniziativa estranea alla stessa. La parte piu' calda del pubblico bergamasco ha voluto cosi' manifestare la propria vicinanza alla squadra, esclusa dalla fase a gironi dell'Europa League a seguito della sconfitta per 4-3 ai rigori nel playoff di ritorno giovedi' sera a Copenaghen.