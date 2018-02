ATALANTA: SOLO QUATTRO GOL, PAPU GOMEZ CERCASI

1 febbraio 2018

Cercasi Papu disperatamente - l’allarme lanciato dal Corriere di Bergamo – a proposito del poco felice momento del numero 10 dell’Atalanta di Gasperini. Gomez ha messo a segno soltanto quattro gol tra campionato e Coppe, ma soprattutto non è più incisivo nel gioco dei nerazzurri come un tempo. Il rovescio della medaglia è che il tecnico orobico ha saputo comunque forgiare una squadra non dipendente dall’estro dell’argentino.